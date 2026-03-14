Srbija se izborila sa Portugalijom - sledi završna faza kvalifikacija za Evrobasket

Košarkašice Srbije pobedile su Portugaliju u gostima rezultatom 71:58 (22:12, 17:21, 18:11, 14:14) u utakmici četvrtog kola grupe G kvalifikacija za Evrobasket. Ovim trijumfom Srbija je prošla u narednu rundu kvalifikacija za prvenstvo Evrope.

Srbija je ostvarila i četvrtu pobedu u isto toliko utakmica u prvoj fazi grupe G kvalifikacija za Evrobasket 2027. godine, koje će se održati u Litvaniji, Finskoj, Belgiji i Švedskoj. I drugi put savladana je Portugalija, ovaj put nešto teže, ali Srbija je sve vreme držala konce u svojim rukama. Sada sledi završna faza kvalifikacija za šampionat Starog kontinenta, a iz grupe G uz Srbiju u narednu rundu će i Portugalke, dok je Island ostao na poslednjem mestu bez