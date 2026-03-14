Poker za mesto u plej-ofu

Futsal tim Novog Pazara pobedio je večeras kao gost ekipu zrenjaninskog SAS-a sa 4:0, čime je obezbedio učešće u plej-ofu za prvaka države.

Dvostruki strelac za Pazarce u meču 17. kola Prve futsal lige Srbije odigranom u Novom Bečeju bio je Muanis Duvnjak. Povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine pogađao je mrežu domaćina u osmom i 36. minutu. Milan Mutavdžić postigao je gol u 17, a Boško Kvrgić autogol u 27. minutu, pa je družina trenera Eldina Redžovića stigla do ubedljivog trijumfa. Novi Pazar je peti u elitnom karavanu sa 20 bodova i igraće u plej-ofu, dok pretposlednji, deveti na tabeli SAS