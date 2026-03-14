Vozač Audija upravo transportovan u Klinički centar: Ovo su povrede opasne po život Vozač automobila Audi A3, koji je večeras teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar – Raška, u blizini tehničkog pregleda Lađar, upravo je transportovan u Klinički centar Kragujevac zbog povreda opasnih po život.

Kako saznajemo, sanitetsko vozilo sa medicinskom pratnjom krenulo je iz Opšte bolnice Novi Pazar prema Kragujevcu, a tokom transporta uz njega su i njegovi najbliži. Podsjetimo, do teške nesreće došlo je oko 21 čas, kada je automobil Audi A3, nakon navodnog kontakta s drugim vozilom tokom brze vožnje, izgubio kontrolu i prešao u suprotnu traku, gdje je silovito udario u kamion koji je dolazio iz pravca Raške. U nesreći su povrijeđene tri osobe. Vozač kamiona S.B.