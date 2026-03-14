Europska komisija o nabavi oružja iz Kine: Europski put Srbije zahtijeva jasne strateške izbore

SEEbiz pre 16 minuta
BRUXELLES - Europska komisija (EK) prenijela je Srbiji da njezin europski put zahtijeva jasne strateške izbore i uključuje "izbjegavanje strateških ovisnosti koje nisu u skladu s tim ciljem", povodom potvrde predsjednika Aleksandra Vučića da je Beograd kupio razorne kineske nadzvučne balističke rakete CM-400.

Glasnogovornik EK izjavio je da "vjerodostojan europski put znači predanost regionalnoj stabilnosti i zajedničko razumijevanje sigurnosnih izazova s kojima se suočava naš kontinent", javlja Radio Slobodna Europa (RSE). Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da će o ovoj kupnji obavijestiti članice NATO-a. "Razgovarat ćemo s našim partnerima u Sjevernoatlantskom savezu i upozoriti ih na takvo oružje, koje je novo u arsenalu Oružanih snaga Srbije", rekao je
Evropska komisija o nabavci oružja od Kine: Evropski put Srbije zahteva jasne strateške izbore

