Pogodio Sergej, Al Nasr može i bez Ronalda

Jedan od najboljih igrača šampionata Saudijske Arabije je Sergej Milinković-Savić koji je još jednom zablistao u duelu protiv Al Fateha i doneo je tri boda svom timu.

Danas je Al Hilal ostao u konkurenciji za titulu pobedom na gostovanju, a jedini gol delo je našeg fudbalera u 48. minutu utakmice. Slavila je i ekipa Al Nasra i zadržala prvo mesto, oni su savladali na gostovanju ekipu Al Kaleja sa 0:5. Podsetimo, Kristijano Ronaldo nije igrao jer je otišao u Španiju na tretmane. Golove za aktuelni vodeći tim na tabeli postizali su Al Hamden, Jahua, Žoao Feliks dva puta i Angelo.