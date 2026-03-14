Mercedes nastavlja sa dominacijom: Rasel najbrži u sprintu, Ferari popunio podijum

Džordž Rasel trijumfovao je i u prvoj Sprint trci sezone voženoj u Šangaju.

Vozač Mercedesa odbranio je stečenu pol poziciju od petka i završio je ispred dvojice vozača Ferarija, Šarla Leklera i Luisa Hamiltona. Britancu je ovo druga pobeda u sezoni nakon prvog mesta u Australiji prethodnog vikenda, a već od 8.00 voziće se i kvalifikacije za nedeljnu trku u kojoj će ponovo "Srebrna strela" biti favorit. Od prvog do poslednjeg praktično je vodio Rasel. Bilo je trke između dvojice Britanaca na startu posle odličnog početka Hamiltona koji se