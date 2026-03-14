Miler-Mekintajer i potezi koji su rešili meč: Ukrao lopte, zakucao preko najboljeg, Arena je "eskplodirala"

Kodi Miler-Mekintajer bio je jedan od heroja Crvene zvezde u velikoj pobedi nad Fenerbahčeom od 79:73.

Dva njegova poteza doprinela su velikom preokretu protiv aktuelnog prvaka Evrope. Dobro je Zvezda počela protiv izabranika Šarunasa Jasikevičijusa, potom je stala, a onda... preokret u trećoj četvrtini i velika pobeda vredna Top 6. Crveno-beli su u drugom poluvremenu odigrali fantastičan meč, a Kodi Miler-Mekintajer bio je jedan od igrača utakmice. Meč je završio sa 10 poena, 8 skokova i 12 asistencija. A dva zakucavanja Kodija podigla su moral celom timu, podigla