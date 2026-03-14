Skandal u Dortmundu: Hrvat uhvatio za vrat fudbalera koji je pozirao ispred UČK spomenika

Fudbaleri Borusije iz Dortmunda savladali su na domaćem terenu ekipu Augsburga rezultatom 2:0 u okviru nemačke Bundeslige, ali je važna pobeda ostala u senci fizičkog sukoba trenera Nike Kovača i prve zvezde tima Karima Adejemija.

Dortmund je do prednosti došao već u 13. minutu pogotkom Adejemija, dok je konačan rezultat postavio Ređani u 59. minutu. Ovim trijumfom, ekipa koju predvodi hrvatski stručnjak Niko Kovač smanjila je zaostatak za vodećim Bajernom, ali i dalje zaostaje devet bodova za Bavarcima. Glavna tema nakon utakmice nije bila igra, već incident iz prve minute sudijske nadoknade. Kovač je odlučio da izvede Adejemija iz igre, a iako je susret počeo rukovanjem, situacija je brzo