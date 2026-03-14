Srbija korak bliže odbrani zlata, sledi SAD ili Australija

Basketaši Srbije nastavljaju da nižu pobede u FIBA Kupu šampiona u Bangkoku.

Nakon pobede nad Tajlandom i Litvanijom, Srbija je savladala i Španiju rezultatom 21:16. "Orlovi" su odigrali odličnu grupnu fazu i sa tri pobede iz isto toliko mečeva izašli iz Grupe A kao prvoplasirana ekipa. Briljirao je u ovom meču Stefan Milivojević koji je ubacio čak 14 poena, Marko Branković je imao pet, a Nenad Nerandžić i Filip Kaluđerović dodali su po jedan poen. Srbija sada čeka rasplet druge grupe i duela koji igraju SAD i Australija. Pobednik tog