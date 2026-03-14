Sutra se očekuje uglavnom pretežno sunčano i toplo vreme: U ovim delovima Srbije očekujte kišu!

Nakon hladnog jutra, sutra će u toku dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od -1 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20. U Beogradu će sutra biti sunčano i vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura biće od 5 do 7 stepeni, a najviša dnevna oko 18.