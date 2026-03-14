Tramp žestoko napao "iranski dragulj": "Jedan od najsnažnijih bombarderskih napada u istoriji Bliskog istoka"

SAD su malopre izvele snažan napad na iransko ostrvo Karg, objavio je na svojoj društvenoj mreži TruthSocial predsednik SAD Donald Tramp.

Kako je naveo u objavi, napad je sprovela Centralna komanda Vojske SAD (CENTCOM). Tramp je napisao da je u pitanju "jedan od najsnažnijih bombarderskih napada u istoriji Bliskog istoka". "Pre nekoliko trenutaka, po mojoj naredbi, Centralna komanda Vojske SAD izvela je jedan od najsnažnijih bombarderskih napada u istoriji Bliskog istoka i potpuno uništilo sve VOJNE ciljeve na iranskom dragulju, ostrvu Karg. Naše oružje je najsnažnije i najsavremenije koje je svet