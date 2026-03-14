Rat besni na Bliskom istoku: Američka ambasada u Bagdadu pogođena u raketnom napadu, SAD bombardovale iransko ostrvo Harg

RAT na Bliskom istoku ušao u 15. dan. Pentagon šalje na Bliski istok Ekspedicionu jedinicu marinaca. Američka ambasada u Bagdadu pogođena je u raketnom napadu. Iran preti napadima na energetsku infrastrukturu posle udara SAD na ostrvo Harg

Tanjug: Hassan Ammar (STF) /Hussein Malla (STF) Izraelska vojska (IDF) izdala je „hitno upozorenje“ Irancima u oblasti grada Tabriza, uoči planiranog vazdušnog napada. „U narednim satima, IDF će delovati u tom području, kao što su to činile poslednjih dana širom Teherana, kako bi napale vojnu infrastrukturu iranskog režima“, navodi se u objavi vojske na X nalogu, prenosi Tajms of Izrael. U objavi na persijskom jeziku se dodaje da "stanovništvo zbog bezbednosti