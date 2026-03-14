Severna Koreja ispalila 10 raketa prema moru tokom vežbi SAD i Južne Koreje

Severna Koreja ispalila je oko 10 balističkih raketa prema Istočnom (Japanskom) moru kao pokaznu vežbu sile dok Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja sprovode godišnje prolećne vojne vežbe „Štit slobode“, saopštila je južnokorejska vojska.

Rakete su lansirane iz oblasti blizu Pjongjanga, a japansko Ministarstvo odbrane navelo je da su pale van japanske ekskluzivne ekonomske zone, preneo je AP. Združeni načelnik štabova Južne Koreje je rekao da je vojska pojačala nadzor i održava pripravnost za moguća dodatna lansiranja, uz blisku razmenu informacija sa SAD i Japanom. Lansiranja su usledila nakon upozorenja sestre severnokorejskog lidera, Kim Jo Džong, koja je kritikovala zajedničke vežbe SAD i Južne