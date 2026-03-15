Razbijena narko-fabrika u Subotici: Policija upala u dve tajne laboratorije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova razbili su ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane i uhapsili dve osobe osumnjičene za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

U akciji su uhapšeni P. I. (1982) i P. D. (1980), a pretresom stana i drugih prostorija koje koriste otkrivene su dve sofisticirane laboratorije za uzgoj kanabisa u veštačkim uslovima. Policija je zaplenila ukupno 180 stabljika kanabisa, kao i oko 12 kilograma osušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici. Nadležni