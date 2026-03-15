Kalas o sporazumu o Zakonu o strancima na Kosovu: Novi zamah za dijalog Beograd-Priština

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas zahvalila je "svima" na "konstruktivnom angažovanju" u ostvarenju sporazuma o registraciji i Zakonu o strancima, koji, kako je rekla, predstavlja "važan korak napred za dobrobit svih građana Kosova".

"To je neophodno da se osigura kontinuitet u isporuci javnih usluga", napisala je Kalas juče na mreži Iks.

Ona je rekla da "ovaj napredak" stvara "novi zamah za dijalog Beograd-Priština" i izrazila spremnost da uskoro bude domaćin sastanka na visokom nivou.

"Hvala svima koji su se konstruktivno angažovali da se ovo ostvari. Kako idemo dalje, ostaje od vitalnog značaja primena prošlih sporazuma", napisala je Kalas.

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen juče je izjavio, nakon sastanka sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem, da primena Zakona o strancima i Zakona o vozilima počinje danas, ali uz nekoliko dodatnih mera uključujući izdavanje dozvole Vlade Kosova za početni period od 12 meseci za srpske radnike i studente.

(Beta, 15.03.2026)