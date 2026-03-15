Papa Lav XIV osudio napade na škole u Iranu i apelovao na prekid vatre

Poglavar rimokatoličke crkve Papa Lav XIV apelovao je danas na prekid vatre na Bliskom istoku i oštro se obratio liderima zemalja koje su pokrenule rat u Iranu.

"U ime hrišćana Bliskog istoka i svih žena i muškaraca dobre volje, apelujem na one koji su odgovorni za ovaj sukob. Prekinite vatru kako bi se ponovo otvorili putevi za dijalog. Nasilje nikada ne može dovesti do pravde, stabilnosti i mira koje ljudi čekaju", izjavio je on danas tokom službe.

Iako nije eksplicitno naveo da govori o Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Izraelu, on je osudio napad na školu koji su te zemlje izvele u Iranu i u kom je poginulo 165 ljudi, većinom dece.

Papa je rekao da je blizak porodicama onih koji su poginuli u napadima "koji su pogodili škole, bolnice i stambene centre" i izrazio posebnu zabrinutost zbog posledica rata u Libanu, gde humanitarne grupe upozoravaju na krizu.

Teška situacija hrišćanskih zajednica u južnom Libanu posebno zabrinjava Vatikan, jer su one dugo predstavljale bedem za hrišćane širom većinski muslimanskog regiona.

Papa se od početka rata u Iranu uglavnom suzdržavao komentara, dok su pojedini kardinali otvorenije govorili o tom sukobu.

Vašingtonski nadbiskup kardinal Robert MekElroj rekao je da je rat moralno neopravdan.

Čikaški kardinal Blejz Kupič rekao je da je "mučno" kako Bela kuća ubacuje slike iz video-igara u svoje poruke na društvenim mrežama o ratu.

Državni sekretar Vatikana kardinal Pjetro Parolin odbacio je tvrdnju Vašingtona o "preventivnom ratu", ali i naveo da je prostor za dijalog otvoren.

"Sveta stolica razgovara sa svima, a kada je potrebno, razgovaramo i sa Amerikancima, sa Izraelcima i pokazujemo im kakva su za nas rešenja", rekao je on.

(Beta, 15.03.2026)