"Imam 100 posto potvrđene informacije", Zelenski tvrdi: Rusija dala Iranu "Šahede" koji su korišćeni za napade na američke vojne baze!

Prema rečima Zelenskog, iranski dronovi sadrže ruske delove Ukrajinski predsednik ukazuje da Rusija pomaže Iranu Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je za CNN da je Rusija snabdela Iran bespilotnim letelicama koje su potom korišćene u napadima na američke vojne baze na Bliskom istoku. " Rusija je Iranu već dala dronove, Šahede.

Rusi koriste iranske licence za proizvodnju Šaheda. Proizveli su mnogo dronova i dali im ih. Imam 100 posto potvrđene informacije da ih je iranski režim koristio protiv američkih baza na Bliskom istoku, u zemljama susednim Iranu", istakao je Zelenski i dodao da su "videli obaveštajne podatke". - Ti dronovi sadrže ruske delove. Ukrajinski obaveštajci su mi rekli da Rusija i Iran dele informacije, da Rusi pomažu Irancima. Moji obaveštajci su mi rekli i da, ako Evropa