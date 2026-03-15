"Spremaju novi 11. septembar" Upaljen alarm zbog brutalnih optužbi Irana, isplivao snimak napada na američku ambasadu: Tramp zove Evropu u pomoć, stigao hladan tuš (foto, video)

Predsednik SAD Donald Tramp pozvao je pet država, uključujući Kinu i Britaniju, da pošalju ratne brodove radi osiguranja Ormuskog moreuza Britanija razmatra mogućnost slanja presretačkih dronova na Bliski istok, a američka vlada naredila je povlačenje diplomatskog osoblja iz Omana zbog rastućih bezbednosnih rizika Iran, Amerika i Izrael su 16. dan u ratu, a američki predsednik Donald Tramp pozvao je brojne zemlje da pošalju ratne brodove, kako bi osigurali