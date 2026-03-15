Užas u Engleskoj! Prolaznik šetao parkom, pa ugledao kantu za smeće: Zanemeo od šoka kada je video šta je unutra

Policija sumnja da je žrtvu prvo udarilo vozilo, pa je telo premešteno u park Policija apeluje građanima da prijave bilo kakve informacije, snimke ili nestanak kante za smeće U Koventriju, engleskom gradu koji se nalazi 30 kilometara od Birmingema, u kanti za smeće pronađeno je telo muškarca, izvestila je policija.

Mrtvog muškarca otkrio je građanin u petak oko 17 časova u parku. Žrtva, za koju se procenjuje da ima između 40 i 50 godina, još nije identifikovana. Policija Zapadnog Midlandsa veruje da je muškarca možda udarilo vozilo pre nego što je njegovo telo premešteno u park. Policajci su i dalje na licu mestu događaja gde se nastavlja istraga, javljaju mediji. U saradnji sa gradskim vlastima pokušavaju da utvrde odakle je doneta kanta za smeće sa zelenim poklopcem u kojoj