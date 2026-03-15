Oglasio se predsednik Srbije: Srbija sačuvana, pozivam na ujedinjenje

BAJINA BAŠTA: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da se godinu dana od protesta 15. marta u Beogradu otkriva na koji način i koliko dubinski je išlo rušenje Srbije, ali da je Srbija sačuvana i poručio da samo ujedinjena Srbija može da ide napred.

"Pozivam ljude na ujedinjenje, na to da nam više niko ne razara porodice, ne deli ih po generacijama, ne deli ih na druge načine i po drugim pitanjima, već da zajedno i ujedinjeni krenemo napred", rekao je Vučić tokom obilaska destilerije "BB Klekovača" u Bajinoj Bašti. On je naveo i da mu je teško da bez emocija govori o tome šta se dešavalo. "Kako prolazi vreme, iako sam muškarac, emocije su sve teže, jer godinu dana kasnije otkrivamo koliko je dubinski išlo