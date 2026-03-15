Tramp nije pustio rezerve? Prosečne cene benzina u SAD porasle za 24 odsto

VAŠINGTON: Cene benzina u Sjedinjenim Američkim Državama dostigle su danas prosečnu cenu od 3,70 dolara po galonu, što je povećanje od 24 odsto od početka rata u Iranu 28. februara, pokazuju podaci Američke automobilske asocijacije (AAA).

Cene nafte su se ove nedelje kretale oko 100 dolara po barelu, dok eskaliraju tenzije na Bliskom istoku i u Ormuskom moreuzu, koji je ključni prolaz za veliki deo svetske trgovine sirovom naftom, prenosi Si-En-En. Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetskog protoka sirove nafte, zatvoren je od početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, a u najvećoj meri je zaustavljeno kretanje tankera za prevoz nafte iz tog regiona, što je