Vučić na skupu SNS u Bajinoj Bašti: Pre godinu dana nisu uspeli da nam sruše zemlju, sačuvali smo Srbiju

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić poručio je danas na predizbornom mitingu u Bajinoj Bašti da pokušaji rušenja zemlje spolja i iznutra od pre tačno godinu nisu uspeli, da je Srbija sačuvana i istakao da se mora razmišljati o budućnosti i ne sme mrzeti, već i onima koji su pokušali da sruše zemlju pružiti ruku. Vučić je, podsećajući na blokaderski skup 15. marta 2025. godine, kazao da su se pre godinu dana mnogi spolja radovali srpskoj