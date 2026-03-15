Hrvat dao gol srpskom timu iz Australije, pa mu saigrač umalo nastradao: Slavlje je moglo da mu dođe glave, srećom veći incident je izbegnut!

Zaista nesvakidašnje scene na terenima širom sveta u protekle dve nedelje! Burno veče obeležilo je duel 5. kola australijske VPL1 lige između Melburn Najtsa i ekipe FK Melburn Srbija, u utakmici koja je završena pobedom domaćina rezultatom 2:0.

Chaos during last night’s VPL1 showdown between Melbourne Knights & rivals FC Melbourne Srbija 😅 A stunning goal from ex-Melb Victory midfielder Luka Kolic set the tone 🔥 But during celebrations, fence gave way & fell on Knights’ Darcy Antastovski. He had to be subbed off 🤕 pic.twitter.com/aAgxERXfO7 — Sacha Pisani (@Sachk0) March 13, 2026 Meč je obeležio i dramatičan trenutak tokom proslave gola. Bivši fudbaler Melburn Viktorija Luka Kolić postigao je