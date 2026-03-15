Kimi rajkonen proglašen pobednikom pet godina nakon penzionisanja: Šangaj je dobio neočekivano prozvano ime na vrhu podiuma!

Hot sport pre 3 sata
Kimi rajkonen proglašen pobednikom pet godina nakon penzionisanja: Šangaj je dobio neočekivano prozvano ime na vrhu podiuma!

Interesantan gaf na najvećoj trčkačkoj pozornici! Mladi italijanski vozač Andrea Kimi Antoneli ostvario je prvu pobedu u karijeri u Formuli 1, pošto je trijumfovao na Velikoj nagradi Kine u Šangaju i doneo Mercedesu dominantan „1-2“ rezultat.

Antoneli je do pobede stigao nakon što je trku započeo sa pol-pozicije, a iako je na startu kratko izgubio vodeću poziciju od Luisa Hamiltona, brzo je povratio prvo mesto i kontrolisao trku do samog kraja. Italijan je tako sa 19 godina postao drugi najmlađi pobednik u istoriji Formule 1, iza Maksa Verstapena koji je prvi trijumf ostvario sa 18 godina. Erm… that doesn’t sound right? 😂 pic.twitter.com/9NsvSRTyse — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March
Antoneli u Kini zabeležio prvu pobedu u Formuli 1

Antoneli u Kini zabeležio prvu pobedu u Formuli 1

Auto blog pre 9 minuta
