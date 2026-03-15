Medvedev počistio Alkaraza pa poslao moćnu poruku: Novak, Rafa i Rodžer su bili daleko bolji od naše generacije!

Danil potpuno iskren! Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u finale Mastersa u Indijan Velsu nakon pobede nad Karlosom Alkarazom, ali je posle meča poručio da njegov trijumf ne vidi kao „generacijsku poruku“ u borbi protiv mlađih zvezda svetskog tenisa.

Medvedev je u polufinalu savladao prvog igrača sveta i prekinuo njegov niz pobeda, ali je na konferenciji za medije istakao da ne gleda na taj uspeh kao dokaz da njegova generacija može dugoročno da dominira protiv igrača poput Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. „Ne razmišljam previše o tim stvarima. Pre svega, ja sam već pomalo prestar za NextGen. Imao sam tešku prošlu godinu, tako da sada samo pokušavam da dam svoj maksimum“, rekao je Medvedev. Medvedev was asked