Teheran zapretio da će ubiti Netanjahua dok se rat širi na region Zaliva

Teheran je u nedelju zapretio da će ubiti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, dok se sukob između Irana s jedne i SAD i Izraela s druge strane dodatno produbljuje i počinje da utiče na energetske tokove u Persijskom zalivu, piše cnbc.com Iranska novinska agencija IRNA objavila je na mreži X da se Islamska revolucionarna garda (IRGC) zaklela da će pronaći i ubiti Netanyahua, koga su nazvali „ubicom dece“, ukoliko je još uvek živ. Pretnja dolazi u trenutku