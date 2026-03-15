Izborna komisija u Knjaževcu proglasila listu „Knjaževac uz studente – Čista lista“ nakon odluke Višeg suda

Opštinska izborna komisija u Knjaževcu donela je odluku o dopuni zbirne izborne liste za lokalne izbore zakazane za 29. mart, kojom je na listu kandidata uvrštena i izborna lista grupe građana „Knjaževac uz studente – Čista lista – dr Ivan Milošević“.

Odluka je doneta 14. marta, nakon presude Višeg suda u Zaječaru od 13. marta, kojom je izbornoj komisiji naloženo da proglasi ovu izbornu listu. Time je izvršena dopuna prethodno utvrđene zbirne izborne liste, pa je listi „Knjaževac uz studente – Čista lista – dr Ivan Milošević“ dodeljen redni broj četiri. Izborna lista sadrži 40 kandidata za odbornike u Skupštini opštine Knjaževac, a nosilac liste je lekar dr Ivan Milošević. Među kandidatima su, pored lekara i