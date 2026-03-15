MUP: Uhapšeni policajci zbog zloupotrebe položaja i trgovine uticajem

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su policijske službenike V. P. (53) i S. G. (46), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba službenog položaja i trgovina uticajem, saopšteno je danas i z MUP-a.

Uhapšeni su i N. B. (48), S. Đ. (51) i J. M. (22), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo trgovina uticajem. Sumnja se da su V. P. i S. G., kao zaposleni u Stanici granične policije Beograd, u dužem vremenskom periodu, bez prethodno izvršenih provera o ispunjenosti uslova za ulazak u zemlju omogućavali siguran ulazak u Republiku Srbiju stranim državljanima koji spadaju u rizičnu grupu, a poseduju kiparske boravišne dozvole, kako im se ne bi