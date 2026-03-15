Mladić pretučen u kafani u Boljevcu: Uhapšena dvojica nasilnika, teško povredili dečka (26)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boljevcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, uhapsili su M.

Đ. (21) iz Boljevca i M. T. (23) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda. - Sumnja se da su oni 14. marta, oko dva sata posle ponoći, nakon kraće rasprave ispred jednog ugostiteljskog objekta u Boljevcu, zadali više udaraca dvadesetšestogodišnjem meštaninu - saopšteno je iz policije. Povređeni muškarac je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Zdravstvenom centru u Zaječaru. Osumnjičenima je određeno