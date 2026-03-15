Prvi put od 2019. godine: U Venecueli podignuta američka zastava - ambasade počele da rade

Američka zastava je prvi put od 2019. godine u subotu podignuta ispred Ambasade SAD u Venecueli čime je ona formalno počinje da radi.

To pokazuje promenu u odnosima između dve države otkako su američke trupe u januaru zarobile predsednika Nikolasa Madura i silom ga odvele u SAD da bi mu se sudilo zbog "narko-terorizma".Ponovnom otvaranju Ambasade prethodilo je nekoliko izjava predsednika SAD Donalda Trampa u znak podrške Madurovoj naslednici, vršiteljki dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez koja je pokušala da održi otvorene pregovore sa američkom vladom. Zastava je podignuta "tačno sedam