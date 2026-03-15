Šok - Alkaraz eliminisan: Prvi poraz Španca posle 119 dana, Novakov čudesan rekord ostaje san za Karlitosa! (video)

Prvi poraz Španca posle 119 dana! Prvi reket sveta Karlos Alkaraz završio je učešće na Mastersu u Indijan Velsu, pošto je u polufinalu poražen od Danila Medvedeva sa 2:0 u setovima (6:3, 7:6).

Španac je tako nakon impresivnog niza od 34 uzastopne pobede, 16 od počeka godine, doživeo poraz i propustio sjajnu priliku da dostigne veličanstven rekord Novaka Đokovića, koji je imao 41 pobedu u nizu. Medvedev je blistao na ovom meču i posle sat vremena i 38 minuta zasluženo stigao do trijumfa i plasmana u veliko finale, gde ga čeka najbolji italijanski teniser Janik Siner. Brejk u četvrtom gemu bio je dovoljan Medvedevu za osvajanje prvog seta, dok je u drugom