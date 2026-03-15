Šok - Alkaraz eliminisan: Prvi poraz Španca posle 119 dana, Novakov čudesan rekord ostaje san za Karlitosa! (video)
Kurir pre 26 minuta
Prvi poraz Španca posle 119 dana! Prvi reket sveta Karlos Alkaraz završio je učešće na Mastersu u Indijan Velsu, pošto je u polufinalu poražen od Danila Medvedeva sa 2:0 u setovima (6:3, 7:6).
Španac je tako nakon impresivnog niza od 34 uzastopne pobede, 16 od počeka godine, doživeo poraz i propustio sjajnu priliku da dostigne veličanstven rekord Novaka Đokovića, koji je imao 41 pobedu u nizu. Medvedev je blistao na ovom meču i posle sat vremena i 38 minuta zasluženo stigao do trijumfa i plasmana u veliko finale, gde ga čeka najbolji italijanski teniser Janik Siner. Brejk u četvrtom gemu bio je dovoljan Medvedevu za osvajanje prvog seta, dok je u drugom