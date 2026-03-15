Vojvodina diše za vratom Partizanu: Ludnica u Kragujevcu, Džon Meri heroj "lala"!

Heroj trijumfa Novosađana bio je Džon Meri koji je postigao pobedonosni gol u 88. minutu.

Nakon kornera, najviši na skoku bio je Džon Meri, koji je upravo bio i jedan od junaka ubedljive pobede nad Partizanom u prethodnom kolu, tako da je on glavom skrenuo loptu u mrežu. Usledilo je naravno veliko slavlje fudbalera Vojvodine, koji su uspeli do kraja da sačuvaju svoju mrežu, Vojvodina ne da mira Partizanu, jer je opet samo bod iza leđa crno-belima, koji su juče slavili protiv TSC-a. Vojvodina sada ima 55 bodova, a Partizan je na 56. Radnički je na 10.