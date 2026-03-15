"Ameriko, ovo se nikad nije dogodilo": Čarls Barkli u šoku, ceo studio pomislio da je Jokić dobio

Denver Nagetsi neverovatno su ispustili pobedu u meču protiv Lejkersa prošle noći.

Vodili su tri poena razlike uoči poslednjeg napada protivnika u četvrtoj četvrtini, a onda se dogodio košmarni scenario. grač Lejkersa Ostin Rivs je bio fauliran, pogodio je jedno slobodno bacanje, namerno promašio drugo i učinio to perfektno, da mu se lopta vrati u ruke. Prihvatio ju je, pogodio i izborio produžetak, u kojem je Luka Dončić doneo pobedu najvećem timu na svetu. "Pomislio sam da je tu utakmica završena", rekao je bivši igrač Keni Smit ono što su svi