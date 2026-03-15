Teška saobraćajna nesreća kod Obrenovca: Kolima sleteo sa puta i udario u banderu, mladiću se bore za život

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u mestu Ratari kod Obrenovca jutros oko 4 sata.

Do udesa je došlo kada je vozač automobila J. N. (26) sleteo s puta i udario u banderu. "Do saobraćajne nesreće došlo je jutros oko 4 sata kada je mladić kolima sleteo s puta i udario u banderu. Policija je odmah obezbedila mesto nesreće i u saradnji sa nadležnim tužilaštvom izvršila uviđaj", kaže izvor. Mladić je, kako se saznaje, sa teškim povredama hitno prevezen u Urgentni centar. Lekari su odmah utvrdili da ima višestruke teške povrede, modrice, frakturu desne