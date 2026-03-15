Obimni napadi Izraela, Teheran ponovo gađao region: Iranski uslovi za kraj rata - odšteta od SAD i povlačenje iz Zaliva

Petnaesti je dan rata na Bliskom istoku. Izrael navodi da je izveo obimne napade na Iran. Teheran je ponovo gađao Zalivske zemlje. Izrael tvrdi da je gađao lanser za iranske dronove na zapadu zemlje. Kako navode, gađaju infrastrukturu iranskog režima. Iranska agencija FARS javlja da je u izraelskim i američkim napadima na fabriku i Isfahanu, u centralnom delu zemlje ubijeno 15 radnika. "Kako će se ovaj rat završiti – to je u našim rukama. Razmotrićemo okončanje