Prolećni topli talas u Srbiji uz najavu naglog zahlađenja od utorka

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme sa jakim jugoistočnim vetrom, od utorka se očekuje zahlađenje i padavine, posebno na zapadu i jugu.

Srbija trenutno uživa u toplom prolećnom talasu sa temperaturama do 21°C i pretežno sunčanim vremenom. Vetar je uglavnom jugoistočni, u košavskom području povremeno jak, sa olujnim udarima na jugu Banata. N1 Info RTS Euronews

Posle hladnog jutra, tokom dana se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz lokalni razvoj oblačnosti i retku pojavu kratkotrajne kiše na jugu i jugozapadu Srbije. Biometeorološke prilike su povoljne, ali se savetuje oprez hroničnim bolesnicima. RTV Ozon Radio 021

Od utorka se najavljuje naglo zahlađenje sa padavinama, uključujući i mogućnost snega u nižim predelima, naročito na zapadu i u centru zemlje. Promena vremena donosi pojačan vetar i niže temperature, što ukazuje na nestabilan martovski period. Blic Mondo Pressek