Otkrivene dve laboratorije za proizvodnju kanabisa u Subotici, pronađeno 12 kilograma marihuane: uhapšena dva muškarca

Policija u Subotici uhapsila je dve osobe kod kojih je, pretresom stana i drugih prostorija, pronašla dve ilegalne sofisticirane laboratorije za proizvodnju kanabisa u veštačkim uslovima, sa ukupno 180 biljaka, kao i oko 12 kilograma osušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

U akciji otkrivanja i deaktiviranja ilegalne laboratorije za proizvodnju opojne droge marihuane uhapšeni su P. I. (44) i P. D. (46). Они су ухапшени због постојања основа сумње да су извршиле кривично неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.