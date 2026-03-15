Iran jutros napada nekoliko zalivskih zemalja, sirene se oglasile u više oblasti u Izraelu

Zalivske zemlje prijavile su nove napade iz Irana noćas i jutros, dan pošto je Iran pozvao na evakuaciju tri velike luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, upućujući prvi put pretnje za imovinu koja nije američka u nekoj susednoj zemlji od početka američko-izraelske akcije na Iran i širenja sukoba u regionu Bliskog istoka.

Izraelska vojska objavila je jutros da je pokrenut novi baraž raketa i dronova na Izrael, a oglasile su sirene u tim oblastima. Teheran je optužio SAD da koristi "luke, pristaništva i skrovišta" u UAE da lansira napade na ostrvo Karg gde se nalazi glavni iranski naftni terminal preko koga ide izvoz nafte, bez pružanja dokaza o tome, prenosi AP Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su oko 4.30 jutros da protivvazduhoplovni sistemi odgovaraju na dolazeće raketne napade