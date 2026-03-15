Poznato kada Đoković dobija rivale na turniru gde titulu čeka deset godina

Dok se u Kaliforniji spušta zavesa na prvi Masters sezone finalnim duelom između Janika Sinera i Danila Medvedeva (nedelja, 22 časa), oči teniskog sveta već se okreću ka Floridi.

Ceremonija žreba za muški deo turnira u Majamiju zakazana je za ponedeljak u 18 časova po našem vremenu, kada će Novak Đoković saznati svoj put ka tituli. Nakon rane eliminacije u osmini finala Indijan Velsa, najbolji svih vremena tražiće iskupljenje na turniru koji je u prošlosti osvajao rekordnih šest puta. Đoković u Majami stiže kao treći teniser sveta i biće postavljen za trećeg nosioca. Za njega ovaj turnir ima ogroman rezultatski značaj iz nekoliko razloga.