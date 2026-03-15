Proglašena lista "Knjaževac uz studente" posle usvajanja žalbe - tražiće da budu prvi na glasačkom listiću

Opštinska izborna komisija proglasila je sinoć izbornu listu "Knjaževac uz studente", potvrdio je za N1 Darko Micić.

Kako navodi, lista je proglašena pod rednim brojem 4, ali da će uložiti sva pravna sredstva kako bi bili prvi na glasačkom listiću za lokalne izbore 29. marta. Odluci o proglašenju izborne liste OIK prethodilo je usvajanje žalbe Višeg suda u Zaječaru, koju je podnela lista "Knjaževac uz studente" nakon što je Opštinska izborna komisija odbila da proglasi njihovu izbornu listu. "Ni u jednom trenutku nismo sumnjali da će biti proglašena lista. Nismo prekidali naše