Vučić se oglasio o optužnom predlogu protiv Porfirija: Napad dolazi iz Slovenije, rušili su predsednika, a sad hoće i patrijarha

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete manastiru Pinosava u Smederevskoj Palanci, da optužni predlog koji je protiv patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija podiglo Okružno državno tužilaštvo u Ljubljani predstavlja „napad na ono što je sveto u srpskom narodu“.

Vučić je postupak pokrenut pred sudom u Sloveniji opisao kao deo šire kampanje protiv Srbije. "Baviće se time naša država. To je napad jedan u nizu onih koji treba da ruši ono što je sveto u srpskom narodu, pa i u srpskoj državi“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara. On je dodao da su, kako je naveo, prethodno bili "rušeni" predsednik države i vojska, a da je sada na redu patrijarh i Srpska pravoslavna crkva. „Rušili ste predsednika, rušili ste vojsku,