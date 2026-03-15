Medvedev pobedio Alkarasa za plasman u finale mastersa u Indijan Velsu

Medvedev se večeras od 22 sata sastaje sa Janikom Sinerom

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se noćas u finale mastersa u američkom Indijan Velsu, pošto je pobedio prvog igrača sveta Karlosa Alkarasa sa 6:3, 7:6 (3). Medvedev, 11. igrač sveta, savladao je španskog tenisera za sat i 37 minuta, prenosi Beta. Brejk u četvrtom gemu bio je dovoljan Medvedevu za osvajanje prvog seta, dok je u drugom setu prvi do brejka došao Alkaras. Španac je brejk napravio u četvrtom gemu, ali je već u narednom gemu Medvedev uzvratio.