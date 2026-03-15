Očekuju se razgovori Izraela i Libana o trajnom primirju

Cilj je razoružavanje Hezbolaha, a Francuska je uključena u inicijativu

Očekuje se da će Izrael i Liban održati razgovore u narednim danima s ciljem postizanja trajnog primirja koje bi uključivalo razoružavanje Hezbolaha, izjavila su danas dva izraelska zvaničnika. Zvaničnici su za Rojters kazali da razgovore za Izrael predvodi bliski saradnik izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Ron Dermer i da je Francuska uključena u inicijativu, prenosi Tajms of Izrael. Bejrut formira pregovaračku delegaciju, ali datum razgovora još nije