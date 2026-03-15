Oklahoma ubedljivo savladala Minesotu 116:103

Holmgrem i Gildžes-Aleksander predvodili aktuelnog šampiona do pobede, Randl najbolji kod gostiju

Košarkaši Oklahome pobedili su večeras na svom terenu ekipu Minesote rezultatom 116:103 u utakmici NBA lige. Najefikasniji u redovima aktuelnog šampiona NBA lige bio je Čet Holmgrem sa 21 poenom, devet skokova i dve asistencije, dok je Šej Gildžes-Aleksander zabeležio 20 poena, 10 asistencija i tri uhvaćene lopte. Ajzeja Džo je postigao 20 poena, dok je Aleks Karuzo dodao 17. Kod gostiju, najbolji je bio Džulijus Randl sa 32 poena, dok je Entoni Edvards ubacio 19.