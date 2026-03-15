„Po prvi put“ – fraza koja je pojela stvarnost

Zahvaljujući Aleksandru Vučiću, ovaj jezički oblik koristi se u službi brisanja kontinuiteta prošlih događaja i stvara privid noviteta

Sintagma „po prvi put“ u poslednjoj deceniji postala je jedan od najčešće korišćenih izraza u javnom govoru u Srbiji. Nije stilski preporučljiv, pa ni tačan, jer „prvi put“ se ne ponavlja, ali jeste politički moćan. Omiljen je u obraćanju naciji Aleksandra Vučića, jer on sve što radi opisuje upravo tim izrazom. U frazi ima patetike, samohvale i insistiranja na ideji da sve počinje tek sada. Tako je ovaj izraz vremenom postao službeni idiom vlasti, simbol države