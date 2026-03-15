Sledeće nedelje malo svežije u Novom Sadu, u utorak moguća kiša

Sedmica pred nama biće malo svežija.

U ponedeljak će biti pretežno sunčano, uz temperaturu od 2 do 18 stepeni. Kasnije uveče i tokom noći postepeno naoblačenje. Duvaće umeren istočni i jugoistočni, kasnije uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. U utorak tmurno i moguća je kiša, a temperatura će biti od 5 do 12 stepeni. Sreda promenljivo oblačna, ali suva. Minimalna temperatura biće 3, a maksimalna 15 stepeni. Slično vreme i u četvrtak i petak. U četvrtak će temperatura biti od 2 do 16, a u