VIDEO: Trojka Dončića u poslednjoj sekundi za pobedu nad Denverom, Jokić zabeležio novi tripl-dabl

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su posle produžetka Denver nagetse rezultatom 127:125, a pobedu domaćem timu doneo je Luka Dončić košem u poslednjoj sekundi.

Nikola Jokić došao je do još jednog tripl-dabla sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija. Nagetsi još ne mogu da se vrate u formu, dok je tim Džej-Džeja Redika upisao petu pobedu u nizu. Lejkersi su bili znatno bolji rival u prvom poluvremenu. Posle nekoliko minuta izjednačene igre, domaći tim je polako preuzimao inicijativu. Bolji procenti šuta doneli su im plus osam posle prve četvrtine 36:28, a potom je razlika nastavila da raste. Sredinom drugog perioda,