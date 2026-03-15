Dončić trojkom u zadnjoj sekundi presudio Denveru posle produžetka, tripl-dabl Jokića

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su posle produžetka Denver nagetse rezultatom 127:125, a pobedu domaćem timu doneo je Luka Dončić košem u poslednjoj sekundi. Nikola Jokić došao je do još jednog tripl-dabla sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija.

Nagetsi još uvek ne mogu da se vrate u formu, dok je tim Džej-Džeja Redika upisao petu pobedu u nizu. Denver je bio nadomak trijumfa u regularnom delu, ali je Ostin Rivs izborio produžetak. Pri rezultatu 118:115 za Nagetse, 5,2 sekunde pre kraja Rivs je pogodio prvo slobodno bacanje, a zatim namerno promašio drugo, uhvatio odbijenu loptu i pogodio flouter 2 sekunde pre kraja za izjednačenje. U produžetku je Dončić preuzeo odgovornost i pogodio šut sa oko pet metara