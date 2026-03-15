Nakon hladnog jutra sunčano i toplo, ali vetrovito

Nakon hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom do 21 stepen. U većem delu zemlje slab i umeren vetar.

Hladno jutro u Srbiji, ali u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren, u košavskom području i jak jugoistočni vetar. Na jugu Banata duvaće vetar i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura kretaće se od -2 do 8, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen. U Beogradu sunčano i vetrovito vreme. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža dnevna 7, a najviša temperatura kretaće se do 20 stepeni. Prognoza za naredne dane Prema izgledima vremena za