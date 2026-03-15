Vučić: Izbori u Bajinoj Bašti prevazilaze lokalni značaj, odlučuju kojim ćemo putem ići

BAJINA BAŠTA - Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić izjavio je danas da predstojeći izbori u Bajinoj Bašti nemaju samo lokalni već i nacionalni značaj, jer se na njima, kako je rekao, odlučuje put kojim će Srbija ići.

Vučić je na predizbornom mitingu u sportskoj hali u Bajinoj Bašti pozvao građane da posvete punu pažnju tim izborima i istakao da su odgovornost i ozbiljnost od ključnog značaja kako se ne bi ostavila mogućnost da manjina promeni tok i vrati zemlju u prošlost. "U Bajinoj Bašti će biti teški izbori, mnogo teški izbori. Delimično mojom krivicom, jer ja nisam uradio neke stvari, ali ne brinite, oni neće nikada ništa uraditi. Oni vam čak i ne kažu da će nešto da urade,